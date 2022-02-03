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Son Dakika: 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

03.02.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi görüşülerek kabul edildi. Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm detaylar...

ZENGEZUR KORİDORU

Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan- Kars demir yolunun inşasının, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı hedefleniyor.

KARŞILIKLI YARDIMLAR

Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapmaları hedefleniyor.

TERÖR, ORGANİZE SUÇLAR, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI...

Özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğinin genişletilmesi amaçlanıyor. (DHA)

Son dakika! Şuşa Beyannamesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Türkiye ile Azerbaycan arasında...Son dakika! Şuşa Beyannamesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye
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