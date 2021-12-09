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Son Dakika: Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

09.12.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili olarak biri kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

BAKAN SOYLU: CİZRE'DE BİR KATLİAM OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap vermiş ve Cizre’de AK Parti İlçe Başkanı Tahir Güven’in öldürülmesine değinerek, "Şırnak Cizre’de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye’den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Cizre Süleyman Soylu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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