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  4. SON DAKİKA | Taksici cinayetinde karar! Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın cezası belli oldu

SON DAKİKA | Taksici cinayetinde karar! Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın cezası belli oldu

08.03.2024 11:35
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Son dakika haberi: İzmir'de aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA | Taksici cinayetinde karar! Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın cezası belli oldu

Son dakika haberine göre İzmir’de, taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal’ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir'de soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gaspeden Delil Aysal'a (19), İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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cinayet Taksici
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