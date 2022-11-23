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  4. SON DAKİKA | Taksim Meydanı'ndaki valiz ekipleri harekete geçirdi! Güvenlik önlemi alındı

SON DAKİKA | Taksim Meydanı'ndaki valiz ekipleri harekete geçirdi! Güvenlik önlemi alındı

23.11.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının ardından farklı noktalarda bulunan şüpheli çantalar fark edildiğinde panik yaratıyor. Son olarak Taksim Meydanı’nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlerleyen dakikalarda bir turistin valizini unuttuğu ortaya çıkmasıyla derin bir nefes alındı.

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısı henüz tazeyken Taksim Meydanı'ndan gelen bir haber paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı’nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gerçek ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı.

KOŞARAK OLAY YERİNE GELDİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırgız bir turist Taksim Meydanı tramvay durağının arkasında bavulunu unutup bölgeden ayrıldı. Bavulu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırıp, bavulu incelemeye başladı. Bu sırada bavulunu unuttuğunu anlayan Kırgız turist koşarak olay yerine gelip, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Turistin pasaportunu inceleyen polis ekipleri, bavulu inceledikten sonra sahibine teslim etti. Turistin bavulunu alıp bölgeden ayrılmasıyla birlikte Taksim Meydanı'ndaki panik anları sona erdi.


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