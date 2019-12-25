Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları;

Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını.

Bunun sebebi nedir? İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Burada tabii kasıtla ihmal, bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili gerekli çalışmaları zaten yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

