SON DAKİKA | Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Son dakika: Tayvan bugün yeni bir depremle daha sarsıldı. Dünkü 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün ülkenin Taitung kenti yakınlarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılırken ülkeden korkunç görüntüler geldi.

20 SANİYE SÜRDÜ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. USGS tarafından 7.2 olarak duyurulan ve 6.8 olarak revize edilen depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yerel saatle 14.44'te meydana gelen depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Başkent Taipei dahil olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem yaklaşık 20 saniye sürdü.

SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Hualien kentine bağlı Yuli ilçesinde şiddetli sarsıntı nedeniyle bir bina yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok kişinin sokaklara çıktığı görüldü.

Öte yandan Tayvan Demiryolları İdaresi, Dongli istasyonundaki bir platformda çökme meydana geldiğini ve 3 vagonun raydan çıktığını bildirdi. Vagonlardaki 20 yolcu tahliye edildi.

DÜN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

USGS, dün Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Derinliği 10 kilometre olarak bildirilen depremde can kaybı yaşanmamıştı.

Kaynak: AA-İHA



