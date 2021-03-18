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  4. Son Dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasamızda parti kapatma var

Son Dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasamızda parti kapatma var

18.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ile ilgili olarak; "Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek." şeklinde konuştu.

Son Dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasamızda parti kapatma var

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gönül ister ki olmasın ama siyasi partilerin kapatılmasını gerektiren hususlar, sebeplerle ilgili de siyasi partilerin hassasiyet göstermesi, ihlallerde bulunmaması da gerekir. Buna dikkat edilmesi gerekir.

GERGERLİOĞLU KARARI

Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor.

HDP'NİN KAPATILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVA

Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek.

"ÇOK VAHİM BİR YANLIŞTIR"

Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Türkiye'ye karşı terör faaliyeti yürüten örgütlerden veya bu örgütlerle ilişkili olan Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak, Türkiye hakkındaki kararları, değerlendirmeleri, bunlar üzerinden yapmak çok vahim bir yanlıştır, hatadır.

(AA)

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Mustafa Şentop HDP Halkların Demokratik Partisi

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