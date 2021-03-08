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  4. Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

08.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop dokunulmazlık fezlekeleri hakkında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Gelince usulüne uygun işlem yapılacak." dedi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var.

Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir.

Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum.

GERGERLİOĞLU HAKKINDAKİ KARAR

Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI

Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli.

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Mustafa Şentop

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