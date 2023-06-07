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  4. SON DAKİKA | TBMM yeni başkanı seçiyor! Eski ve yeni Bakanlar yemin etti

SON DAKİKA | TBMM yeni başkanı seçiyor! Eski ve yeni Bakanlar yemin etti

07.06.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM yeni Meclis Başkanını seçmek için toplandı. Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi öncesinde milletvekili seçilen ancak daha önceki oturumda yemin etmeyen eski ve yeni Bakanların yemin töreniyle başladı.

SON DAKİKA | TBMM yeni başkanı seçiyor! Eski ve yeni Bakanlar yemin etti

TBMM bugün saat 14.00’de yeni başkanını seçmek için toplandı. Bugün gerçekleştirilecek seçimlerde 7 aday yarışacak. AK Parti ve MHP’nin aday olarak gösterdiği Numan Kurtulmuş’un başkan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılırken TBMM Başkanlığı için aday gösterilen diğer milletvekilleri de Meclis Genel Kurulu’nda destek arayacak.

ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

Meclis’te 4 milletvekili olan TİP'in adayı ise Gezi davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay oldu.

ESKİ VE YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ

Meclis Genel Kurulu ise oturumun başlaması ile birlikte başkanlık seçimi öncesinde milletvekili seçilen ancak daha önceki oturumda yemin etmeyen eski ve yeni Bakanların yemin töreni ile başladı.

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