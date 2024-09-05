SON DAKİKA | Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama 'Gereken işlemler yapılacaktır'

Son dakika haberi: Milli Savunma kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLİKTEN KOPUK KISIR TARTIŞMALAR OLUŞTURULMAKTADIR"

MSB kaynaklarının Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ile ilgili açıklamasında "Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır." denildi. (DHA/İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır