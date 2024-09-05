HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama 'Gereken işlemler yapılacaktır'

SON DAKİKA | Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama 'Gereken işlemler yapılacaktır'

05.09.2024 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olay ve teğmenlerin kılıçlı yemini gündem yaratmıştı. Yaşananların ardından MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. Gereken işlemler yapılacaktır" denildi.

SON DAKİKA | Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama 'Gereken işlemler yapılacaktır'

Son dakika haberi: Milli Savunma kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

t1

"GERÇEKLİKTEN KOPUK KISIR TARTIŞMALAR OLUŞTURULMAKTADIR"

MSB kaynaklarının Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ile ilgili açıklamasında "Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır." denildi. (DHA/İHA)

t2

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Teğmen msb
En Çok Okunan Haberler
Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.