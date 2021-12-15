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Son Dakika: THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

15.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Öte yandan Aşçı'nın yerine Ali Yüksel getirildi.

Son Dakika: THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası Ankara 9. Sulf Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Görevden ayrılan Aşçı'nın yerine Ali Yüksel getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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