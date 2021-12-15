Son Dakika: THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Son dakika gelen habere göre Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Öte yandan Aşçı'nın yerine Ali Yüksel getirildi.
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