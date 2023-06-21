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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat resmen duyurdu, araç alacaklar dikkat! İkinci elde yeni dönem... 'O ilan siteleri artık...'

21.06.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Son dönemde internet ortamında satılan ikinci el araçlardaki fahiş fiyat artışları birçok vatandaşı mağdur ediyor. Birçok ikinci el araç fiyatının internet üzerinden sıfır araçlara göre daha yükseğe satışa çıkartılması büyük tepki topladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili bu eğilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte bütün detaylar!

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat resmen duyurdu, araç alacaklar dikkat! İkinci elde yeni dönem... 'O ilan siteleri artık...'

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yükselen ikinci el araç fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceğini ifade etti.

"İLGİLİ İNTERNET SİTELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Yaptığı açıklamada Bakan Bolat, konuyla ilişkili tüm online satış yapan platformlarla görüşüldüğünü ifade ederek, "Etkisini görmemiz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

'6 AY 6 BİN KİLOMETRE' KISITLAMASI BUGÜN UZATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan Twitter paylaşımında, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının 6 ay boyunca uzatıldığı açıklanmıştı.

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