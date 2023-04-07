SON DAKİKA: TOGG o bakan tarafından makam arabası olarak kullanılmaya başlandı! Trafiğe çıktı, vatandaşlar eğilip altına baktı

Son dakika haberi: Togg'a sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Geçtiğimiz pazartesi günü törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu

İSTANBUL'DA TOGG'A YOĞUN İLGİ! İLGİNÇ AN

İstanbul'da sergilenen Togg'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bir vatandaşın Togg'un altına eğilip bakması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

YENİ GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Öte yandan kura ile sahipleri belirlenen Togg'ların teslimatları devam ediyor. Türkiye'nin otomobilinin sosyal medya hesabından yeni görüntüler servis edildi. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verildi.

BAKAN VARANK'TAN BİR İLK!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'u makam arabası olarak kullanmaya başlayan ilk bakan oldu. 15 plakalı TOGG, İstanbul sokaklarına indi.



