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  4. Son dakika! Tokat'ta korkunç kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Son dakika! Tokat'ta korkunç kaza: 2 ölü, 12 yaralı

18.05.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta meydana gelen korkunç kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası bazı insanlar yerlerde görülürken, yaralılar arasında durumu ciddi olanlar olduğu da öğrenildi.

Tokat'ta işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Tokat-Niksar kara yolu Gökdere kavşağında sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 60 DG 245 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 60 AAN 064 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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