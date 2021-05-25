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Son Dakika: Tokkal ailesi cinayeti davasında karar belli oldu

25.05.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Eskişehir'de Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29) hakkında mahkeme kararını verdi.

Son Dakika: Tokkal ailesi cinayeti davasında karar belli oldu

Boğa, biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile oğulları Ali Doruk, geçen şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nce kurulan özel ekip, çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

KENDİNİ YERLERE ATARAK AĞLAMIŞTI

Olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Boğa’nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.

EVDE 73 DAKİKA KALDI

Kamera görüntülerinde Boğa’nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal’ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal’ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz poşete koyarak, dışarı çıktığı belirlendi. Otopsi raporuna göre ise katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın İlkay’ı 27, Emel’i 18, Ali Doruk’u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü belirlendi. Mehmet Şerif Boğa, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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"ARADIĞINIZ KATİL BEN DEĞİLİM"

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasında Emel-İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı olan Mehmet Şerif Boğa hakkında mahkeme savcısı İlkay Tokkal'a yönelik 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme', eşi Emel Tokkal için 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek ve delilleri yok etme' ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 'kasten öldürme ve delilleri yok etme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Boğa ise, “Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay ağabeyin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı, aradığınız katil ben değilim. Katil dışarıda, 50 kez söyledim. Ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" ifadelerini kullanarak suçlamayı kabul etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir

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