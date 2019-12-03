Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO zirvesinden önce ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

MACRON'A TEPKİ!



Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına tepki gösterdi. Trump, "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor" dedi. Trump, Macron'un yorumunu "Çok aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

'NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız" diyen Trump, ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı.

TRUMP'TAN TÜRKİYE MESAJI!



Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebileceğini belirten Trump, "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.

BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



ABD lideri ayrıca, Ankara'nın terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona hayli yardımcı olduğunu aktardı.

BİR TÜRKİYE AÇIKLAMASI DA STOLTENBERG'DEN



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, buluşmada "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" ifadesini kullandı.

