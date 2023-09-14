SON DAKİKA | TSK'ya yönelik sözleri tepki çekmişti! Sezgin Tanrıkulu ile ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayınında "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

