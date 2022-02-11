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  4. Son dakika: Tüm kısıtlamaları kaldırmışlardı... Avrupa ülkesinden dikkat çeken koronavirüs kararı

Son dakika: Tüm kısıtlamaları kaldırmışlardı... Avrupa ülkesinden dikkat çeken koronavirüs kararı

11.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Danimarka Covid-19 aşılama programını ilkbaharda sonlandırma kararı aldı. Öte yandan Danimarka hükümeti koronavirüs salgınını sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları da kaldırmıştı.

Son dakika: Tüm kısıtlamaları kaldırmışlardı... Avrupa ülkesinden dikkat çeken koronavirüs kararı

Son dakika... 1 Şubat'ta tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran Danimarka dikkat çeken yeni bir karara imza attı. Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu, Covid-19'a yönelik tüm aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.

AŞILAMAYI SONLANDIRIYORLAR

Kurumdan yapılan açıklamada, Danimarka'da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve Kovid-19 salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda Kovid-19 aşılama programının sonlandırılacağı belirtildi.

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Açıklamada, salgında vakalarının geçen hafta en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, "Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle Kovid-19 aşısı 3.dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık 4. dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜM KISITLAMALAR KALDIRILMIŞTI

Danimarka hükümeti Kovid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

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Ulusal Sağlık Kurumunun verilerine göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977'ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556'ya yükseldi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Danimarka Aşı
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