SON DAKİKA | Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 4 Türk denizci ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: Tuna Nehri'nde geminin mayına çarpmasıyla ilgili olarak Denizcilik Genel Müdürlüğü, 4 Türk denizcinin sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.









