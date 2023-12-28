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  4. SON DAKİKA | Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 4 Türk denizci ile ilgili açıklama

SON DAKİKA | Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 4 Türk denizci ile ilgili açıklama

28.12.2023 16:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Tuna Nehri'nde bir geminin mayına çarptığı öğrenildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 4 Türk denizci ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: Tuna Nehri'nde geminin mayına çarpmasıyla ilgili olarak Denizcilik Genel Müdürlüğü, 4 Türk denizcinin sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

gmm

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Anahtar Kelimeler:
Tuna Nehri gemi Mayın
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