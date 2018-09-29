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Son dakika! Türkiye'de fırtına alarmı! İstanbul Valiliği'nden uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de fırtına alarmı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından son dakika bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. İyon Denizi'nde oluşan tropikal fırtınanın akşam saatlerinde Yunanistan-Türkiye arasında Ege Denizi'ne doğru gelmesi bekleniyor. Fırtınanın etki sahasını kapsayan İzmir, Manisa ve Aydın çevresi, Balıkesir-Çanakkale-Edirne-Tekirdağ hattı ve Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği de beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı

Türkiye tropikal fırtınaya kilitlendi, İzmir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Aydın çevresi, Balıkesir-Çanakkale-Edirne-Tekirdağ hattı ve Muğla çevresinde peş peşe önlemler alınıyor.

Sistem yağışlarının başladığını bildiren meteoroloji uzmanları, akşam saatlerinde fırtınanın etkisi artırmasını gece saatlerinde hem fırtına hem de şiddetli yağışın bölgeyi vuracağını öngörüyor. Pazar günü için 'en etkili olacağı' zaman tahmininde bulunan uzmanlar, özellikle sabah saatleri için Ege kıyısında ikamet eden vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği'nden de beklenen fırtınaya karşı uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, 01.10.2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebileceklerdir."

Muğla ve çevresinde bu geceden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar Muğla çevrelerinde gece yarısından sonra etkili olacak. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum-Marmaris arasında fırtına şeklinde esecek.

Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'DA FIRTINA ALARMI

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, İzmir ve Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.

İzmir ve Aydın valiliklerinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.

Tüm kurumların kendi alanlarında gereken önlemi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde bağlanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da alternatif yolların kullanılması istendi.

Aydın kent merkezindeki bir alışveriş merkezi de pazar günü yapılması beklenen İzel ve Serdar Ayyıldız konserlerinin hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede cumartesi ve pazar yapılması planlanan yarı maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İZMİR'DE ÖNLEMLER ALINIYOR

Türkiye’nin batı kıyılarını etkisi altına alma ihtimali bulunan tropikal fırtına öncesi GDZ Elektrik Dağıtım’dan da bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda pazar günü kıyı Ege’de etkili olacak ve yer yer tüm İzmir’i etkisi altına alacak muhtemel fırtınayla ilgili şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, can ve mal güvenliği açısından tüm tüketicilerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkili olması beklenen fırtına öncesi saha ekiplerinin sayıları arttırılarak tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Elektrik kesintisi veya elektrik dağıtım hatlarında öngörülemeyen durumlar oluşması halinde GDZ Elektrik Dağıtım’a ait mobil uygulamayı kullanarak tüketicilerin taleplerini hızlı bir şekilde bildirebileceği iletildi. Bir diğer önemli iletişim kanalının şirkete ait sosyal medya hesapları olduğu vurgulanırken; 0 850 800 0 186 numaralı çağrı merkezinin de 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

DENİZLİ TEYAKKUZDA

Denizli'de, itfaiye ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı üzerine teyakkuza geçti. İtfaiye ve AFAD'daki tüm izinler iptal edildi. Saatteki hızı 120 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtınadan etkilenme ihtimali bulunan Kale, Tavas, Beyağaç, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde kırmızı alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtınanın en çok İzmir'de ve Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça ile Milas ilçelerinde etkili olacağı, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıkabileceği, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. Fırtınanın İç Ege'deki Denizli'nin bazı ilçelerine kadar ulaşabilme ihtimali üzerine resmi kurumlara da acil kodlu uyarılar gönderildi.

Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gerekli önlemleri aldı. İki kurumda izinler iptal edilirken, hazırlıklı olunması talimatı verildi. İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, acil kodlu uyarılar üzerine itfaiye olarak teyakkuza geçtiklerini belirterek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün acil kodlu uyarıları üzerine Denizli itfaiyesi olarak bizde hazırlıklarımızı yaptık. Kurum olarak bütün izinleri kaldırdık. Arama kurtarmada görevli bütün personelin hazır bulanmasını istedik. Yedek ekipmanlarımızı da acil durumlar için hazırladık. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı en hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bizim bölgemizde özellikle Sarayköy, Tavas, Kale, Acıpayam, Çameli gibi ilçelerimiz öncelikli ilçeler durumunda. Diğer kamu kurumlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Bölgemizde önceliğimiz, can kaybı olmaması için kurtarma görevlerini yerine getirmek ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almaktır. Şu an itibariyle 94 müdahale aracı ve 340 personeli hazır bir şekilde tutuyoruz" dedi.


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