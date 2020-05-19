Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 199'a yükseldi

19 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 151 bin 615, can kaybı 4 bin 199 oldu.

Son 24 saatte 1318 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.

BAKAN KOCA: YENİ VAKA SAYISINDA BEKLENEN DÜZEYDE AZALMA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."



Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/41C5V1VBKn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020



