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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 199'a yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 199'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 199'a yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 199'a yükseldi

19 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 151 bin 615, can kaybı 4 bin 199 oldu.

Son 24 saatte 1318 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.

BAKAN KOCA: YENİ VAKA SAYISINDA BEKLENEN DÜZEYDE AZALMA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."
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