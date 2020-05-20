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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 222'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 222'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 4 bin 222'ye yükseldi. Bakan Koca, "Vaka sayımız, 1.000’in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 222'ye yükseldi

20 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 113 bin 987 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Vaka sayımız, 1.000’in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."
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