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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 461'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 461'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 20:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 461'e yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 461'e yükseldi

28 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.


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