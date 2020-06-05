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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 648'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 648'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 19:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 18 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 648'e yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 648'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı.

Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.


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