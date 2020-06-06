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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 669'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 669'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 21:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 669'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 669'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 846 test yapılırken, 878 yeni vaka tanısı konuldu, bin 922 kişi ise iyileşti.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.


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