Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi

16 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs (Kovid-19) verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım."

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uqHd3kvAqI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020



