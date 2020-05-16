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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 19:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 4 bin 96'ya yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi

16 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs (Kovid-19) verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım."


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