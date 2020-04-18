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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1890'a yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1890'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 19:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 121 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1890'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 121 hasta hayatını kaybetti, 1822 hasta iyileşti.

TOPLAM VAKA SAYISI 82 BİN 329'A YÜKSELDİ

Toplam test sayısı 598 bin 933, toplam vaka sayısı 82 bin 329, toplam vefat sayısı 1890, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054, toplam iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.
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BAKAN KOCA: ŞİFA BULAN HASTA SAYIMIZ 10 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

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