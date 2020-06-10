Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten toplam can kaybı 4 bin 746'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki son durumu canlı yayında açıkladı. Bakan Koca ayrıca son verileri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 521 test yapıldı, 922 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 2 bin 241 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından verdiği mesajı:

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir.

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dHfVy9datB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020



