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  4. SON DAKİKA | Türkiye'de rastlandı mı? Kısıtlama gelecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan 'M çiçeği (mpox) hastalığı' açıklaması! DSÖ maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmişti

SON DAKİKA | Türkiye'de rastlandı mı? Kısıtlama gelecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan 'M çiçeği (mpox) hastalığı' açıklaması! DSÖ maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmişti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.08.2024 13:25
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Son dakika haberi: DSÖ'nün maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesi sonrası Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

SON DAKİKA | Türkiye'de rastlandı mı? Kısıtlama gelecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan 'M çiçeği (mpox) hastalığı' açıklaması! DSÖ maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmişti

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

may23

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Maymun çiçeği virüsü
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