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  4. Son Dakika: Türkiye'de yakalanmıştı! Üst düzey DEAŞ yöneticisi hakkında flaş karar

Son Dakika: Türkiye'de yakalanmıştı! Üst düzey DEAŞ yöneticisi hakkında flaş karar

09.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, "anayasayı ihlal" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Son Dakika: Türkiye'de yakalanmıştı! Üst düzey DEAŞ yöneticisi hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin tutuklanması talep edildi.

DEAŞ'ın en sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, ""Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hattab Ghazal Al Sumaidai Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

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CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.

Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

DHA

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DEAŞ
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