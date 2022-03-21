SON DAKİKA | Türkiye'den gemilere 'mayın' uyarısı! Rusya 'İstanbul Boğazı tehlikede' açıklaması yapmıştı

Son dakika: İstanbul Boğazı ve Akdeniz için yapılan 'mayın' uyarısı gündem yarattı. Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'de döşediği mayınlarda kopmalar olduğu ve bu mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabileceğini belirtti.
Söz konusu iddialar sonrası, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Ukrayna limanlarından ayrılıp tehlike yaratabilecek mayınlara karşı denizcileri uyardı.
Yayınlanan bildiride, "Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü rapor edilmiştir.
Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir.
Bu sebeple, bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük tesis etmeleri önemlidir.
Sürüklenen mayınlara/mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo'ya, ana arama kurtarma koordinasyon merkezine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi rica olunur." denildi.
Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurmuş, Ukraynalı yetkililer ise Rusya’yı suçlamıştı.
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