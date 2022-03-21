SON DAKİKA | Türkiye'den gemilere 'mayın' uyarısı! Rusya 'İstanbul Boğazı tehlikede' açıklaması yapmıştı

Son dakika: İstanbul Boğazı ve Akdeniz için yapılan 'mayın' uyarısı gündem yarattı. Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'de döşediği mayınlarda kopmalar olduğu ve bu mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabileceğini belirtti.

SON DAKİKA | TÜRKİYE'DEN DENİZCİLERE MAYIN UYARISI

Söz konusu iddialar sonrası, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Ukrayna limanlarından ayrılıp tehlike yaratabilecek mayınlara karşı denizcileri uyardı.

Yayınlanan bildiride, "Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü rapor edilmiştir.

Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir.

Bu sebeple, bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük tesis etmeleri önemlidir.

Sürüklenen mayınlara/mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo'ya, ana arama kurtarma koordinasyon merkezine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi rica olunur." denildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurmuş, Ukraynalı yetkililer ise Rusya’yı suçlamıştı.



