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Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın, ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" dedi.

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesinin müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

"KOMŞULUK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Yunan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Ege'deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını, zamanlaması ve içeriği itibarıyla da yadırgandığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ege'deki uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması hususunun, iki ülke arasında bir sorun teşkil etmemesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Yunanistan uluslararası hukuka bariz aykırılık teşkil edecek şekilde 6 millik kara suyuna rağmen, 10 millik hava sahası uygulamasını ileri sürmektedir. Durum buyken, Yunanistan'ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'den F16 uçakları Ege'ye doğru kalktığı zaman Yunanistan'daki uçakların da kalktığını belirterek, "Ama Yunanistan uçaklarını kaldırdığında, biz kaldırınca 'Niye kalktı?' diyorlar. Ne demek yani? Bunlar turistik değil. Sen kalkıyorsan, benimki de kalkacak. Bu işin affı yok. Farklı bir şey olursa ne olacak? Niye? Eşeği sağlam kazığa bağlayalım, ondan sonra Allah'a emanet edelim." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan tepki

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