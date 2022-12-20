SON DAKİKA | Türkiye geneli için kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar sürpriz yaptı, uydu görüntüsünü paylaşarak tarih verdi

Hafta sonu neredeyse tüm yurtta bahar havası etkisini gösterirken, hafta başıyla birlikte kış yüzünü göstermeye başladı. Pazartesi itibariyle yurt genelinde sıcaklıklarda büyük düşüşler yaşanırken, kar yağışı da bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. İstanbul'da mevsimin ilk karı yağarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 20 Aralık salı bugün için yeni hava durumu tahminleri geldi.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

İstanbul'un 118 km dışındaki Kocaeli Kartepe dün sabah saatlerine başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. İstanbul'da sıcaklıklardaki ani düşüşün ardından mevsimin ilk karı ise Silivri'de yağdı. Gece 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı bölgede etkili oldu.

KARTEPE DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, gün içinde şiddetini artırdı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Kuzuyayla Tabiat Parkı ile Sisli Vadi bölgelerine gelerek kar topu oynadı.

TÜRKİYE GENELİ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI: TARİH VERDİ

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yurt geneli için kar yağışı beklentisi olduğunu duyuran Ökten "Amerika modeli Türkiye geneline ay sonu ve Ocak başı için kar veriyor." diye yazdı.

20 ARALIK BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

20 Aralık salı (bugün) için ise hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, yağışların bir süre etkisini kaybedeceğini duyurdu.

Şen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olacak. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Rüzgar; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’de poyrazdan kuvvetli esecek.

Bugün İstanbul 11 Kırklareli 6 ve Balıkesir bir ara hafif yağmurlu, Tokat, Nevşehir, Konya Karaman Niğde Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan, Kastamonu de bugün ve bu gece karla karışık yağmur ve kar var. İç bölgelerde sıcaklık düşüyor. Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri’de sıcaklık 3 derece.

"KURAK BİR 4-5 GÜN OLACAK"

Çarşamba öğleden sonra Türkiye’yi yağış terk ediyor ve kurak bir 4-5 gün olacak. Sıcaklıklar ortalama ve altında seyredecek. Batı’da sıcaklık 2-3 derece artacak ama genelde ortalamada, Anadolu’nun iç bölgelerinde sis ve zirai don olayı görülebilir."

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

20 ARALIK İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Yalova çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu



