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Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyuruyor... İşte masadaki başlıklar

07.11.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyuruyor. İşte Kabine toplantısındaki ana gündem maddeleri...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyuruyor... İşte masadaki başlıklar

Son dakika: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında oldukça yoğun bir gündemle toplandı. Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin yol haritasının da ele alınması beklenirken, milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro çalışmaları için de gözler Beştepe'den çıkacak kararlara çevrildi.

kabine

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek enflasyon sorunu nedeniyle konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliğin çalışmalar sonrası ortadan kalkacağına inanıyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na dair beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Sürdürülebilirlik, başarı, güven, üretim, verimlilik, dijital, kalkınma, barış, değerler, istiklal ve istikbal gibi başlıklarla yükselttiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına inanıyorum.

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Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız, hizmet standartlarımızı yükseltmemiz ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücümüzle küresel bir markaya dönüştürüyoruz.

'TÜRKİYE BEŞİNCİ KOL ELEMANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ'

Ülkemizin güvenliği ile milletin huzuru için yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmaları ile göz dolduruyor. Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla aynı fotoğrafın içine sokuyorsa, yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne karşısına çıkan beşinci kol elemanlarından çok çekmiştir.

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