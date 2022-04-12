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  4. Son dakika: Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısında! İşte masadaki konular

Son dakika: Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısında! İşte masadaki konular

12.04.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'yi yakından ilgilendiren kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Öncelikli olarak Rusya-Ukrayna savaşının ve Karadeniz'deki mayın tehlikesinin görüşüleceği toplantıda ekonomideki gelişmeler e masaya yatırılacak. Ayrıca milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye konusunun da ele alınabileceği belirtiliyor. İşte Kabine toplantısı öncesi öne çıkan başlıklar.

Son dakika: Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısında! İşte masadaki konular

Son dakika haberine göre kabine toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da Külliye'de gerçekleşecek. Birbirinden önemli konuların görüşüleceği toplantının ana gündem maddesinin, Rusya-Ukrayna savaşı olması bekleniyor. Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ele alınacağı toplantıda, mayın tehlikesinin de görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan bir diğer ana gündem maddesinin ekonomik gelişmeler olması beklenirken, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunun da gündeme gelebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde ekonomiden dış politikaya birçok kritik başlık bulunuyor. Kabinede, Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırıyla ilgili son durum ele alınacak. Türkiye’nin iki liderin bir araya gelmesi ve savaşın sonlandırılması için yürüttüğü diplomatik çabalar ele alınacak.

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KARADENİZ'DEKİ MAYIN TEHLİKESİ

Ukrayna’dan kopup Karadeniz’e sürüklenen ve şu ana kadar 3’ü SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de masada olacak. Mayınların oluşturduğu tehdit, tespiti için yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler değerlendirilecek. Yine Türkiye’nin Ukrayna’daki vatandaşları için yürüttüğü tahliye operasyonlarındaki son durum ile insani yardımlar konusunda atılabilecek adımlar da konuşulacak.

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EKONOMİK GELİŞMELER VE EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabinenin bir diğer önemli gündemi ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların ele alınacağı kabinede, stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek. Ayrıca sahada yapılan denetimler konusunda bakanların sunum yapması bekleniyor. Bir süredir tartışılan emeklinin bayram ikramiyesine zam konusunun da kabinede gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ENERJİ VE DOĞU AKDENİZ

Kabinenin bir diğer önemli gündemi ise Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyanın gündeminde ilk sıraya oturan enerji olacak. Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanaların taşınmasına devam edilirken, Doğu Akdeniz’deki son durum da ele alınacak. “Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde” şeklinde açıklama yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in son gelişmelerle ilgili kabineye bir sunum yapması bekleniyor.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede, koronavirüs salgınındaki son durum gibi başlıkların da masada olacağı toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Erdoğan, daha sonra da kabine üyeleriyle iftar yapacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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