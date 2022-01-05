Son dakika: Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor! 'Kimse beni sevmedi ölümüm hayatımdan değerli olur' diyerek intihar etti

İzmir'den gelen son dakika haberi herkesi derinden üzdü. Daha 25 yaşında olan Yunus Gezer, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak elle yazdığı intihar mektubunu paylaştı. İntihar mektubunda yazanlar okuyanları derinden üzdü. 'Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi' yazarak intihar eden Yunus Gezer'in paylaşımı milyonlarca kişiye ulaştı.

SON DAKİKA: YUNUS GEZER TWİTTER'DAN PAYLAŞTIĞI MEKTUP SONRASI İNTİHAR ETTİ!

25 yaşındaki Yunus Gezer, sosyal medya hesabından paylaştığı mektup sonrasında canına kıydı. Pazartesi günü intihar eden Yunus'un intihar nedeni emniyet güçleri tarafından araştırılıyor.

İŞTE O MEKTUP...

'Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değil herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekden çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi, sevgiden başka bir şey istemedim.

Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu.

Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibarıyla tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır. Bu kararı tamamen hür irademle aldım.

Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakalarını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.'

