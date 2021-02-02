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Son dakika: TUS 2021 başvuruları başladı! TUS 2021 başvuru şartları nedir? İşte ÖSYM TUS başvuru ekranı!

02.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika: TUS 2021 başvuruları başladı! TUS 2021 başvuru şartları nedir? İşte ÖSYM TUS başvuru ekranı!

Koronavirüsten dolayı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı başvurularının ne zaman, hangi tarihte başlayacağı konuşuluyordu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda başvurular başladı ve sınavın Mart ayında yapılmasına karar verildi. Peki 2021 TUS başvuru tarihleri nedir? İşte TUS başvuru şartları ve 2021 TUS sınav tarihi...

Son dakika ÖSYM 2021 sınav takviminin resmi olarak duyurulmasının ardından 2021 TUS'a başvuracak adaylar 2021 TUS ne zaman yapılacak araştırmasına başladı. Yapılan açıklamaya göre 2 Şubat 2021 tarihinde başlayan başvurular, 10 Şubat 2021'de sonra erecek. Yapılan duyurunun ardından adaylar 2021 TUS başvuruları başladı mı? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 ÖSYM TUS başvuru ekranı sorgulama sorularına cevap arıyor.

2021 TUS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi koronavirüs pandemisinden dolayı belirlenememişti. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre TUS 2021 bu sene 21.03.2021 tarihinde yapılacak.

2021 TUS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2021 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2021 TUS başvuruları alınmaya 2 Şubat itibrai ile başladı. TUS 2021 başvuru tarihi 10 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar TUS 2021 başvurusu yapmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

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2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

TUS sınavına girmek isteyen adayların merak ettiği 2021 TUS başvuru kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

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