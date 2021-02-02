Son dakika: TUS 2021 başvuruları başladı! TUS 2021 başvuru şartları nedir? İşte ÖSYM TUS başvuru ekranı!

Son dakika ÖSYM 2021 sınav takviminin resmi olarak duyurulmasının ardından 2021 TUS'a başvuracak adaylar 2021 TUS ne zaman yapılacak araştırmasına başladı. Yapılan açıklamaya göre 2 Şubat 2021 tarihinde başlayan başvurular, 10 Şubat 2021'de sonra erecek. Yapılan duyurunun ardından adaylar 2021 TUS başvuruları başladı mı? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 ÖSYM TUS başvuru ekranı sorgulama sorularına cevap arıyor.

2021 TUS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi koronavirüs pandemisinden dolayı belirlenememişti. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre TUS 2021 bu sene 21.03.2021 tarihinde yapılacak.

2021 TUS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.