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  4. Son dakika: Üçlü cinsel ilişki cinayetle bitmiş, cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Genç kadının yalanını kameralar ele verdi

Son dakika: Üçlü cinsel ilişki cinayetle bitmiş, cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Genç kadının yalanını kameralar ele verdi

02.02.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Antalya'daki üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Duyanların tüylerini ürperten korkunç olayda Kadir Demir, cinsel organı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Elvan Küçükaltun'un Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser verdiği ifadesinde "Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Elvan benden odadan çıkmamı istedi. Ben de köpekleri alıp evden çıktım ve sahile yürüdüm." demişti. Kamera görüntüleri ise kadının yalanını ortaya çıkardı.

Son dakika: Üçlü cinsel ilişki cinayetle bitmiş, cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Genç kadının yalanını kameralar ele verdi

Son dakika: Antalya'daki üçlü ilişki cinayeti günlerce konuşulmuş, ortaya çıkanlar detaylar ise kan dondurmuştu. Manavgat ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Elvan Küçükaltun, Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığı eve fotoğrafçı Kadir Demir'i davet etmiş korkunç olay ise yatak odasında yaşanmıştı. İddiaya göre üçlü ilişki sırasında Nadia Angela Grosser'a Kadir Demir 'agresif ve sert' davrandı. Bu duruma sinirlenen Elvan Küçükaltun, Demir'i cinsel organını keserek öldürmüştü. Cinayetle sonuçlanan üçlü ilişki skandalında Nadia Angela Grosser'ın verdiği ifadede yalan söylediği ortaya çıktı. Güvenlik görüntüleri her şeyi kaydetmiş...

SON DAKİKA | ÜÇLÜ İLİŞKİ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞİME! KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 Sokak üzerinde bulunan bir apartta 29 Ocak Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan Küçükaltun, apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakalamıştı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir'in (39) cesedi bulunmuştu.

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KADININ YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından gözaltına alınan Elvan Küçükaltun tutuklanıp ceza evine gönderilirken Almanya uyruklu Nadia Angela Grosser serbest kalmıştı. Kadın ifadesinde, “Elvan ile 2 yıldır aynı evde birlikte yaşıyoruz. Kadir’i bir süre önce sahilde görüp tanıştık. Olay sabahı Elvan ile birlikte evde alkol almaya başladık. Öğleden sonra Kadir arayınca kendisini eve davet ettik. Birlikte alkol almaya devam ettik. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan’la önce tartıştılar, ardından yumruklaşmaya başladılar. Elvan benden odadan çıkmamı istedi. Ben de köpekleri alıp evden çıktım ve sahile yürüdüm. Elvan bir süre sonra beni telefonla arayarak Kadir’i öldürdüğünü söyledi. Evin önüne geldiğimde jandarma araçları vardı. Beni yakalayıp karakola götürdüler” demişti.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIMIŞ

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Kadir Demir’in öldürülmesi sırasında evde olmadığını ve gelmediğini söyleyen Alman kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nadia Angela Grosser’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde bulunan 100'den fazla güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Nadia Angela Grosser’in ifadesinde eksik bilgi verdiği, olayın gerçekleşmesinin ardından yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan bir marketten alkol alıp eve geldiği tespit edildi.

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TEKRAR GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan kadın, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı.

KADIR DEMIR

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Manavgat
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