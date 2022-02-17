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  4. Son dakika: Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: tüm formatlarda görüşmeye hazırız

Son dakika: Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: tüm formatlarda görüşmeye hazırız

17.02.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'ya "tüm formatlarda görüşmeye hazırız" mesajı verdi.

Son dakika: Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: tüm formatlarda görüşmeye hazırız

Son dakika... Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Ukrayna'nın kendisini savunacağını ifade etti.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış" açıklamalar olduğunu belirten Kyslytsya, Ukrayna'nın barışçıl bir çözüm istediğini söyledi.

Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyen Kyslytsya, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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