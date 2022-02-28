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  4. SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! 'Mahkumları serbest bırakacağız'

SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! 'Mahkumları serbest bırakacağız'

28.02.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ukrayna - Rusya savaşından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, az önce yaptığı açıklamada savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki cezaevlerindeki savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest kalacak ve sıcak noktalarda savaşacak. Zelenskiy, ayrıca Avrupa Birliği'ne katılım için çağrıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti.

AB'YE ÇAĞRI

AB'ye üye olmayı hakkettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

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Zelenskiy, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

'MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILACAK'

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

'SİLAHLARINIZI BIRAKIN VE GİDİN'

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi.

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