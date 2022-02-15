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Son dakika Ukrayna haberleri: Rusya'nın işgali öncesi zenginler kaçtı! Netflix'in o filmi gerçek oldu

15.02.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya tarafından işgal edilmesi an meselesi olan Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Putin önderliğindeki Rus ordusunun yarın Ukrayna'yı işgal etmesi bekleniyor. Ukrayna lideri Zelenskiy ise sevgililer günü için eşiyle birlikte çektiği videoda 'Biz buradayız, ülkemizi savunacağız' dedi. Zengin iş adamlarının Ukrayna'dan kaçması ise akıllara kısa süre önce çekilen o filmi getirdi. Öte yandan Rusya cephesinden yeni açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Ukrayna haberleri: Rusya'nın işgali öncesi zenginler kaçtı! Netflix'in o filmi gerçek oldu

Son dakika Ukrayna haberleri: Dünyanın gözü kulağı Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlara çevrildi. ABD, vatandaşlarına uyarıda bulunurken Ukrayna'dan sonra Belarus ve Moldova'yı da terk etmeye davet etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde ülkedeki zengin iş adamları ve bazı milletvekilleri ülkeden kaçtı.

ZENGİN İŞ ADAMLARI UKRAYNA'DAN KAÇTI! AKILLARA O FİLM GELDİ

Ukraynalı zengin iş adamları ve 'elit' kesimin savaş ihtimaliyle birlikte ülkeden kaçması kısa süre önce Netflix'te yayınlanan Don’t Look Up filmini akıllara getirdi.

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Don’t Look Up filminde de dünyanın sonu geldiğinde hem ülke başkanı hem de yaşananlardan sorumlu olan yöneticiler özel bir uzay gemisiyle dünyanın dışına çıkıyordu.

YURT DIŞINA KAÇANLARI GERİ ÇAĞIRDILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uçaklarıyla birlikte Ukrayna'dan ayrılan zenginleri ülkeye davet etti.

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'CİDDİ KARARLAR ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Zelenskiy; 'Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkenize dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde ciddi kararlar almak zorunda kalacağız.' dedi.

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RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI! 'TATBİKAT...'

Rusya-Ukrayna arasında savaşın her an başlayabileceği konuşulurken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyuruldu.


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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
DÜNYA BİRLEŞİP AMERİKAYI YOK ETSE BARIŞ OLUR.
abi mevzu Rusya nin Ukrayna ya saldırması
olmaz rus abd den farklı mi ingiliz alman Çinli japonya farklı mi fırsat olsa hepsi aynı şeyleri yapar hak ve batıl meselesi bu kıyamete kadar bitmez .
unutma Osmanlı'da bir zamanlar öyleydi ...
insan ancak bu kadar aptal olur başımızdan çıkan beyaz kıldan bile Amerika yı suçlar hale geldik Allah bize akıl fikir versin haberi doğru okusana işgali yapacak olan Rusya RUSYA haberin varmı acaba
@proff zaten yılanın başı abd değil mi? ortalığı karıştıran abd ve eniği isarail değil mi ?
yılanın başı ABD başını ezersen dünyada barış olur ne terör kalır ne savaş ..!!
proff abd olmasa birbirini yer dünya en azından adamlar aracı oluyor genelde
Bizde de savaş çıksa olacak olan bu ülkenin asıl kaymağını yiyenler ortadan kaybolur fakirler savaşır ve ölür
Bir Türk asla savaştan kaçmaz eğer kaçıyorsada o asla bir Türk olmamıştır.
rusya ukrayna ya girerse ukranya biter temizlerler

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