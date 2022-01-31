Son dakika: Ukrayna-Rusya geriliminde son durum! 'Kan sevkiyatı' iddiası sonrası Kiev'den Moskova'ya çağrı

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin kimseyle savaşma planı olmadığını açıklamasının ardından bölgede tansiyon az da olsa düşse de bölgedeki askeri birliklerin varlığı tedirginlik yaratıyor.

SON DAKİKA : RUSYA,UKRAYNA SINIRINA KAN SEVKİYATI MI YAPIYOR?

'Rusya, Ukrayna sınırına kan sevkiyatına başladı' iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Reuters'ın 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna yakınlarına kan ve diğer tıbbi malzemeleri taşıyor. Ajansa konuşan yetkililer, bunun Moskova'nın bir işgal başlatmaya hazır olup olmadığını gösteren "somut göstergelerden" biri olduğunu savundu. Reuters kan kaynaklarının kısa bir raf ömrü olduğuna ve genellikle soğutulduğunda yaklaşık 14 gün sürdüğüne dikkat çekti.

Raporda adı geçen yetkililerden ikisi Reuters'e kan tedarikinin "son haftalarda" gönderildiğini, ancak belirli bir zaman çizelgesi vermediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yakın zamanda gerçekleceğini öngördüğünü söylemişti.

KİEV'DEN MOSKOVA'YA ÇAĞRI: ASKERLERİNİ GERİ ÇEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya Ukrayna sınırlarında bulunan askeri birlikleri çekmesi çağrısında bulundu.

Kuleba, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, ülkesiyle Rusya arasındaki gerilime ilişkin bir paylaşım yaptı.

Diplomasinin tek güvenilir yol olduğunu vurgulayan Kuleba, "Rus yetkililer savaş istemedikleri konusunda ciddiyseler, Rusya diplomatik angajmanı sürdürmeli, Ukrayna sınırlarındaki ve geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarındaki askeri güçleri geri çekmeli." ifadesini kullandı.

Kuleba ayrıca, İngiltere'ye, Rusya'yı caydırmak için harcanan küresel çabaya liderlik ettiği için teşekkür etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, pazar günü, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletimesine ilişkin açıklama yapmıştı.

Ukrayna yakınlarında 120 bin asker bulunduran Rusya, NATO'dan Doğu Avrupa'daki askeri birliklerini ve silahlarını geri çekmesini; Ukrayna'nın da NATO'ya katılımının engellenmesini talep ediyor.



