Son dakika: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik! Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı açıklamada "Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik" ifadelerini kullandı.

"MEKTUBA YANIT"

Stoltenberg, NATO'nun hala Moskova'nın güvenlik önerilerine yanıtını beklediğini söyleyerek, "Rusya'dan mektubumuza yakında bir yanıt alacağımızı umuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtmişti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." demişti.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.



