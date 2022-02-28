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  4. SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya masaya oturuyor! Gözler Gomel kentindeki müzakerelerde

SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya masaya oturuyor! Gözler Gomel kentindeki müzakerelerde

28.02.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 5. güne girilirken, sabah saatlerinde Harkov ve başkent Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken gözler iki ülkenin bugün yapacağı kritik görüşmeye çevrildi. Belarus’ta, Rus ve Ukrayna heyetlerinin bugün masaya oturması planlanırken, tüm dünya görüşmelerden savaşı durduracak bir sonuç çıkmasını umuyor.

SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya masaya oturuyor! Gözler Gomel kentindeki müzakerelerde

Son dakika: Ukrayna-Rusya savaşında 5. güne girilirken, gözler bugün başlayacak olan iki ülke arasındaki müzakerelere çevrildi. Belarus'un Gomel kentinde yapılacak görüşmeler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken; Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmediğini duyurdu. İşte tüm dünyanın anbean takip ettiği Ukrayna-Rusya görüşmelerine dair son dakika haberleri...

SON DAKİKA | ZELENSKİY: ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞME KONUSUNDA ANLAŞTIK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

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Zelenskiy, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" dedi.

Lukaşenko'nun Belarus'ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi."

RUS HEYETİ DE GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini bildirmişti.

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Medinskiy, Gomel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine ilişkin saat 15.00’e kadar verdikleri sürenin dolduğunu, ancak bu dakikalarda Ukrayna'dan haber geldiğini ifade etmişti.

Ukrayna heyetinin haber gönderdiğini belirten Medinskiy, "Müzakereler Gomel bölgesinde yapılacak. Şu anda güzergah belirleniyor. Gomel bölgesinde Ukrayna tarafının maksimum güvenliğinin sağlanacağı mantıklı bir yer seçilecek" diye konuşmuştu.

Rus tarafının söz konusu güzergahta Ukrayna heyetinin geçiş güvenliğine yüzde 100 garanti verdiğini vurgulayan Medinskiy, Moskova'nın barışı sağlamak için günün her saatinde Kiev ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

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