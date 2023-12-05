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  4. SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

05.12.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti’de iki milletvekili ve bazı eski parti yöneticilerinin istifalarının ardından, gündeme gelen 'kayıp para' iddialarıyla ilgili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan yeni bir hamle gelmişti. Dikbayır; savcılığa başvurmuş, TBMM’den de dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Ümit Dikbayır İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından bugün ihraç edildi.

SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

Son dakika haberi : İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından İYİ Parti Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verildi.

'HESAPLARI YASA DIŞI İNCELETTİ' İDDİALARI

İYİ Parti’de 'kayıp para' iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Genel Başkan Meral Akşener, “kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği” iddialarının odağındaki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan yeni hamle geldi.

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DİKBAYIR DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

İYİ Parti tarafından hakkındaki iddialar nedeniyle tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istemişti.

İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söylemişti.

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Ümit Dikbayır İYİ Parti
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