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  4. SON DAKİKA | Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcen Onlyfans paylaşımları sonrası gözaltına alındı

SON DAKİKA | Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcen Onlyfans paylaşımları sonrası gözaltına alındı

07.12.2023 17:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformu Onlyfans'ta yayınlanan pornografik görüntüleri nedeniyle "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ünlü fenomen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Bağdaçiçek'in, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika ahberine göre ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

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PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER

Gizem Bağdaçiçek'in pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem Bağdaçiçek, "Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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'ÖNCEDEN YAPIYORDUM'

Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

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(DHA)

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OnlyFans son dakika gizem bağdaçiçek
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