Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeni karar! Tekrar tutuklandı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün serbest bırakılan Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tekrar tutuklandı.
Son dakika haberi: Son dakika haberi: Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tekrar tutuklandı.
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