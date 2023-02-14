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  4. Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeni karar! Tekrar tutuklandı

Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeni karar! Tekrar tutuklandı

14.02.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün serbest bırakılan Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tekrar tutuklandı.

Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeni karar! Tekrar tutuklandı

Son dakika haberi: Son dakika haberi: Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tekrar tutuklandı.

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu! Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!
Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları... Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...

(DHA)

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