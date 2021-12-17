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  4. Son Dakika: Valilik sosyal medyadan duyurdu! Hakkari'de eğitime kar engeli

Son Dakika: Valilik sosyal medyadan duyurdu! Hakkari'de eğitime kar engeli

17.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildiği bildirildi. Valilik kar tatili haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Son Dakika: Valilik sosyal medyadan duyurdu! Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi. Valilik kar tatili haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü ilimiz merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir."

AA

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Hakkari
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