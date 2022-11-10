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  4. SON DAKİKA | Van Gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu, Bitlis peş peşe depremlerle güne başladı

SON DAKİKA | Van Gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu, Bitlis peş peşe depremlerle güne başladı

10.11.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi Van ve Bitlis'ten geldi. AFAD'ın duyurduğu verilere göre Bitlis'te sabah 07.52'de deprem yaşandı. Söz konusu depremin merkez üssü Van Gölü olarak açıklanırken, depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak kaydedildi. Bitlis'te sabah 06.08'de de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Peş peşe yaşanan depremler bölgede kısa süreli panik yarattı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Van Gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu, Bitlis peş peşe depremlerle güne başladı

Son dakika haberi: Bitlis güne peş peşe deprem haberleriyle uyandı. İlk deprem sabah 06.08'de meydana geldi. İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD, merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

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İKİ SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM

Bölgedeki ikinci deprem ise yaklaşık iki saat sonra yaşandı. Saat 07.57'de yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.2 olarak duyurdu. Söz konusu depremin merkez üssünün ise Van Gölü'nün Bitlis Ahlat yakınındaki bölge olduğu açıklandı.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Bitlis Ahlat olduğunu belirtirken, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Bitlis'te korkutan deprem! Bitlis'te korkutan deprem!

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KANDİLLİ-SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER


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