SON DAKİKA | Van Gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu, Bitlis peş peşe depremlerle güne başladı

Son dakika haberi: Bitlis güne peş peşe deprem haberleriyle uyandı. İlk deprem sabah 06.08'de meydana geldi. İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD, merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

İKİ SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM

Bölgedeki ikinci deprem ise yaklaşık iki saat sonra yaşandı. Saat 07.57'de yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.2 olarak duyurdu. Söz konusu depremin merkez üssünün ise Van Gölü'nün Bitlis Ahlat yakınındaki bölge olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Bitlis Ahlat olduğunu belirtirken, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

KANDİLLİ-SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER



