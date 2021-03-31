HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Vergi borcunu ödemek isteyenler sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

Son dakika! Vergi borcunu ödemek isteyenler sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

31.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceğini açıkladı.

Son dakika! Vergi borcunu ödemek isteyenler sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona erecektir.

Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Suşa hangi ülkede?Suşa hangi ülkede?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı! Zanlının pişkin sözleri çileden çıkardı

Atatürk heykeline çirkin saldırı! Zanlının sözleri çileden çıkardı

Suşa nerede? Suşa hangi ülkede?

Suşa hangi ülkede?

Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken Kovid aşısı yaptırılır mı? Diyanet'ten açıklama

Oruçluyken Kovid aşısı yaptırılır mı?

Sevilay Yılman'dan Bahçeli'ye: Şahsımı hedef gösterdiğiniz tweet dolayısıyla telefonum susmuyor

Bahçeli 'ücretli tetikçiler' demişti! Sevilay Yılman'dan yanıt

Murat Hazinedar'dan hakime: Allah sizi de düşürsün inşallah buralara

Murat Hazinedar'dan hakime sitem dolu sözler

Son dakika! Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.